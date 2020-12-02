Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de yine 4-3'lük skorla mağlup ederek hasrete son veren Beşiktaş'ta derbinin en başarılı isimlerinden birisi de Josef de Souza'ydı... Geldiğinden bu yana mücadeleci oyunuyla siyah-beyazlılara orta sahada büyük dinamizm getiren Brezilyalı futbolcu, ikinci Türkiye serüvenindeki ilk derbisini eski takımına karşı oynarken büyük maçlardaki başarılı istatistiklerine bir yenisini ekledi.
SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Süper Lig'de Fenerbahçe ile 3 sezonda 16, Beşiktaş'la ise 1 derbiye çıkan Sambacı, bu maçlarda sadece 1 mağlubiyet yaşarken 9 galibiyet ve 7 beraberlik gördü. Bu süreçteki tek yenilgi 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadele oldu. Sarı-lacivertlilerde de derbilerde fark yaratan Josef, Galatasaray ve Trabzonspor filelerini havalandırmıştı.
TARİHE TANIKLIK ETTİ
Fenerbahçe'den Arabistan'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 2 sezonluk aranın ardından Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönerken ilk derbisinde eski takımına karşı asist yapıp 4-3'lük tarihi bir galibiyete tanıklık etti.
İşte Josef'in Süper Lig'deki derbi karnesi:
2015-2016
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0
Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-4
2016-2017
Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1 (Gol)
Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
2017-2018
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2
Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1 (Gol)
Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1
Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
2020-2021
Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4 (1 asist)
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