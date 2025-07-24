Julio Gomez, Fenerbahçe Medicana'da!
Fenerbahçe Medicana, geçtiğimiz sezon Calcit Volley'de forma giyen Kübalı pasör Julio Gomez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gomez Galvez'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Capitalinos de La Habana ile 2015-2016 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Julio, daha sonra sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını giydi.