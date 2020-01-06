Juventus: 4 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Cristiano Ronaldo yılın ilk hat-trickini yaptı!

Juventus, Serie A'nın 18. haftasında Cagliari'yi konuk etti. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede gol perdesi 49. dakikada açıldı. Cristiano Ronaldo attığı golle Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede dakikalar 67'yi gösterdiğinde Ronaldo bir kez daha sahne aldı. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Portekizli farkı 2'ye çıkardı.

Gonzalo Higuain, 70. dakikada Paulo Dybala'nın yerine oyuna girdi. 81. dakikada Ronaldo'nun asistini gole çeviren Arjantinli farkı 3'e yükseltti.

Ronaldo bu golden 1 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve 82. dakikada maçın sonucunu belirledi. Portekizli, Douglas Costa'nın asistini gole çevirerek skoru 4-0'a getirdi ve hat-trick yaptı.

Bu sonucun ardından Juventus 14. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Cagliari ise haftayı 29 puanla kapadı. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.