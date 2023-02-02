Juventus Lazio maçı için artık çok kısa bir süre kaldı. Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, Juventus Lazio maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler...