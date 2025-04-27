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        Haberler Bilgi Gündem Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı gündem başlıkları neler ve hangi konular ele alınacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

        Kabine bir kez daha toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine'de başta İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem olmak üzere farklı gündemler masaya yatırılacak. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.04.2025 - 00:04
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        1

        Kabine, gündem başlıklarını görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplanmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yürütülecek Kabinede İstanbul'daki deprem, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum gibi konular da ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı'na dair detaylar...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine 28 Nisan Pazartesi günü toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

        3

        İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM

        Kabine Toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

        4

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

        5

        DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

        Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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        SOSYAL KONUT KAMPANYASI

        Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

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