Kabine, gündem başlıklarını görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplanmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yürütülecek Kabinede İstanbul'daki deprem, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum gibi konular da ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı'na dair detaylar...