Geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Yeni kısıtlama kararları ise Bakanlar Kurulu yani Kabine toplantısı sonunda alınıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yani Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu toplantı tarihleri belirli bir takvime göre yapılmıyor. Bu nedenle toplantı tarihleri değişiklik gösteriyor. Yeni toplantının ne zaman yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

KAFERLER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:

Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

HES KODU ÖNERİSİ

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi. Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.

Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Alınacak kararları sizlerle paylaşacağız.