Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Tarih açıklandı mı?

Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? Geçtiğimiz çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalara gidilip gidilmeyeceği merak edilirken gözler Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Tarih açıklandı mı?

Çarşamba gün ki Bilim Kurulu sonrasında yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Yeni kısıtlama kararları ise Bakanlar Kurulu yani Kabine toplantısı sonunda alınıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yani Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu toplantı tarihleri belirli bir takvime göre yapılmıyor. Bu nedenle toplantı tarihleri değişiklik gösteriyor. Yeni toplantının ne zaman yapılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere konun uzmanları ise kısıtlamaların kalkması için vaka sayılarında azami olarak günlük binin altına inilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan, rakamlardaki düşüle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanabileceği ve hafta sonu ise saat 20.00'den sabah saat 05.00'e kadar kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidilmesi yönünde öngörüler de bulunuyor. Ancak hemen belirtelim ki henüz bu ihtimallerle ilgili resmi bir açıklama ya da karar bulunmuyor.

KAFELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:
Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

HES KODU ÖNERİSİ

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi. Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.
Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Alınacak kararları sizlerle paylaşacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

500 bin tablet bilgisayar yerine ulaştı
GÜNDEM500 bin tablet bilgisayar yerine ulaştı
Son dakika haberi Konya'daki üniversiteli cinayetinde karar!
GÜNDEMKonya'daki üniversiteli cinayetinde karar!
Hemzemin geçitte feci son
GÜNDEMHemzemin geçitte feci son
ESKİŞEHİR DÜNYA 8'İNCİSİ! Son dakika... Eskişehir, dünyanın en güvenli 8'inci şehri seçildi!
GÜNDEMDünyanın en güvenli 8'inci şehri o kent!
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda çarpıcı görüntü! - Haberler
GÜNDEMİstanbul Boğazı'nda çarpıcı görüntü!
PATLADI! Son dakika: Bahçelievler'de korku dolu anlar! Ekipler sevk edildi
GÜNDEMBahçelievler'de sanayi sitesinde patlama!
REZİLLİK! Son dakika: Jigololuk vadeden çeteye operasyon! 47 gözlatı
GÜNDEM10'u kadın 47 gözaltı! İğrenç dolandırıcılık!
Baraj yutmuştu! Son dakika: Trajik ölümle ilgili yeni detaylar var
GÜNDEMSel sularına kapılmadan uyarıda bulunmuş!
Evi taramıştı! Son dakika: Diyarbakır'daki vahşetin detayları çıktı
GÜNDEMDiyarbakır'daki vahşetten çok acı detaylar!
FLAŞ İSTİFA! Son dakika: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa ediyor - Haber
GÜNDEMNevşehir Belediye Başkanı'ndan istifa kararı