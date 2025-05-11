Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni hafta öncesi Kabine gündemi ve konuları merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar ‘’Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Yapılması halinde masada ele alınacak en önemli başlıklardan biri "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler olacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…