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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Nisan 2024? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini aldı. Gündeme dair birçok konunun ele alındığı toplantı genellikle 14 günde bir gerçekleşmektedir. Bilindiği gibi toplantıda alınan kararlar, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. İşte Nisan 2024 Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:19
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        Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, siyasi ve gündeme dair konuların ele alındığı son Kabine Toplantısı 4 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Genel olarak iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamıyor. Peki, "Nisan 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleşmişti.

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        Bu hafta Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

        Gündeme dair birçok konunun ele alınacağı toplantıda, başta ekonomi olmak üzere, öğretmen atamaları, terörle mücadele ve uluslararası ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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