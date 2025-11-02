Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci, Suriye’deki gelişmeler mercek altında | Son dakika haberleri

        Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci, Suriye’deki gelişmeler mercek altında

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın toplanıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ve ekonomideki son durum Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:48
        Kabine yarın toplanacak. Toplantısının adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinin ziyareti sonrasında "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" vurgusu yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretinde de konunun sınır ötesi boyutu ele alınmıştı. Sahadan gelen son bilgiler komisyon çalışmaları ışığında mercek altına alınacak.

        SURİYE İLE GAZZE’DEKİ SON GELİŞMELER

        Kabinede Suriye’deki son gelişmelere de parantez açılacak. Şam Yönetimi ile yapılan temaslar, SDG'nin son açıklamaları değerlendirilecek. Gazze’de devam eden ateşkes de Kabinenin gündeminde olacak. Kalıcı barış çabaları ilişkin İstanbul'da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısının yanı sıra Hamaslı yetkililerle yapılan temasların yansımaları ele alınacak.

        SUDAN'DAKİ İNSANİ KRİZ

        Sudan'da gittikçe derinleşen insani kriz de Kabine gündemine gelmesi beklenen konu başlıkları arasında. Sivillerin zorla yerinden edilmesi ve çok sayıda silahsız kişinin öldürülmesini içeren görüntüler tepki yaratırken, konuya ilişkin atılacak adımlar masaya yatırılacak.

        EKONOMİDEKİ SON VERİLER

        Ekonomideki son veriler, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Adalet Bakanlığı bünyesinde devam eden 11. Yargı Paketine ilişkin düzenlemeler de ele alınacak.

        #Son dakika haberler
