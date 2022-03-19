Kadıköy'de yaşlı kadını dolandıran şüpheliye suçüstü 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde çalışma başlatıldı.

S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin lira daha istemek sureti ile dolandırıldığını beyan ederek polise başvurdu.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

İHA'nın haberine göre; şüpheli şahıs, yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen G.K.İ, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.