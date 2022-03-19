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Haberler Gündem Güvenlik Kadıköy'de yaşlı kadını dolandıran şüpheliye suçüstü
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Yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyince suçüstü yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bir şüpheli, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp 7 bin euro dolandırdı. Ardından bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin lira daha dolandırmak isteyince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı

Kadıköy'de yaşlı kadını dolandıran şüpheliye suçüstü
Kadıköy'de yaşlı kadını dolandıran şüpheliye suçüstü
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İHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde çalışma başlatıldı.

S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin lira daha istemek sureti ile dolandırıldığını beyan ederek polise başvurdu.

SUÇÜSTÜ YAKALADI

İHA'nın haberine göre; şüpheli şahıs, yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen G.K.İ, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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