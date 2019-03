'Her Ses Bir Nefes' adlı sosyal sorumluluk projesi, şiddete dayalı kadın trajedilerine ve toplumsal kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 8 yıldır devam ediyor. Her Ses Bir Nefes'in bu yılki tema filmi ‘Duy Sesimi, Nefes Ol Bana' oldu. 'Duy Sesimi, Nefes Ol Bana' ile tüm Türkiye'de kadın sorunlarına karşı, çözüm odaklı toplumsal bilinç edinmeyi ve bireysel çarelerden çok kolektif çabalarla çözüme ulaşılabileceği bilincini yaygınlaştırmayı ve bu bilinci kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor.

Polisan Kansai Boya'nın katkılarıyla 8 yıldır sürdürülen 'Her Ses Bir Nefes', kapsamında bugüne kadar Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın Dayanışma Merkezi Ofisi, Kadın Sığınakları, Genç Kız Sığınma Evi Derneği Danışma Merkezi ve Genç Kız Sığınakları'nın kapasite geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlarken Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM) oyuncuları 'Komşuluk Bizde Kalsın' tiyatro oyununu sahneledi.

2015'de Facebook ve Twitter'ın videoları otomatik sessiz oynatma özelliğinden faydalanılarak 'Sesi Olmayan Kadın' adıyla hazırlanan viral film, reklamcılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Kristal Elma'da dijital kategoride 3 ödül birden alma başarısı gösterdi. Film, sadece internette 2 milyon kişi tarafından izlendi.

2016'da ise yine 'Sesi Olmayan Kadın' viral filmi ile Dijital'in Oscar'ı 'MIXX Awards Europe ve MIXX Awards Türkiye'den 'Dijital & Mobil Bölümü'nde 'Sosyal Medya' kategorisinde 'Altın MIXX' ve 'Bronz MIXX' ödüllerine layık görüldü.

Çocuk gelinler, okutulmayan kız çocukları, kadınlara karşı fiziksel ve ruhsal şiddet, kadın cinayetleri, kadınlara karşı negatif ayrımcılık gibi özetle kadına karşı her türlü şiddet ve eşitsizliğin 2019'da da radarında olduğu Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Bitlis "8 yıldır sürdürdüğümüz ‘Her Ses Bir Nefes' kurumsal sosyal sorumluluk projemiz kurumumuzun ticari başarıları kadar bizi gururlandıran bir işimiz. Geçen sene 'Kırmızı Çizgi' adlı filmimiz çok ses getirmişti, bu sene de projemizi söz ve bestesi Polisan'a özel hazırlanmış etkileyici bir müzik ile taçlandırdık. 'Duy Sesimi, Nefes Ol Bana' ana mesajıyla kadınlara karşı fiziksel ve ruhsal şiddet, kadın cinayetleri, kadınlara karşı negatif ayrımcılık gibi kadına karşı her türlü şiddet ve eşitsizliğe dikkat çekmeyi hedeflediğimiz kampanyamızın STK ayağında ise Yeni Başlangıçlar Derneği yer alıyor. 2017 yılında Dr. Berna Hocaoğlu, Dr. Menekşe Alpay ve Dr. Petek Arıoğlu'nun girişimleri ile kurulmuş, kar amaçlı olmayan bu dernek; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın izniyle Psikoterapi Merkezi Atatürk Çocuk Destek Merkezi'ni (ÇODEM) hayata geçirdi. Merkezde istismar mağduru kız çocuklarında psikolojik travmaya bağlı ruh hastalıklarının iyileştirilmesi, beden sağlığının desteklenmesi, rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi konularında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Biz de ÇODEM renovasyonu ve güçlendirilmesi kapsamında derneğin önemli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu yılda 'Her Ses Bir Nefes' sosyal sorumluluk projemizle sessiz çığlıkların sesi olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.