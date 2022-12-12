Kadınlarda yılın tenisçisi belli oldu!

Kadınlarda yılın tenişçisi Iga Swiatek seçildi.

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2022 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 21 yaşındaki Swiatek'in ilk kez kazandığı belirtildi.

2020 yılında en iyi çaylak tenisçi ödülünün de sahibi olan Polonyalı sporcu, bu sezon grand slamlerden Fransa Açık (Roland Garros) ile ABD Açık'ın yanı sıra WTA 1000 turnuvaları Katar Açık, Indian Wells, Miami Açık ve Roma Açık, WTA 500 organizasyonları Stuttgart Açık ile San Diego Açık'ta kupaya uzandı.