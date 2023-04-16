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Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Ramazan ayının 27. Gecesi olan ve Kur'an-ı Kerimin yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün ve gece olan Kadir Gecesi yarın yani 17 Nisan günü idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi duası nasıl okunur? İşte Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

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  • Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

    Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır. Peki, Kadir Gecesi duası nedir, nasıl okunur? İşte detaylar...
  • Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

    2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    2023 Diyanet Takvimi'nde yer alan bilgilere göre bu sene Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilmeye başlanacak.

     
  • Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

    KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

    Ve ma edrake ma leyletülkadr

    Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

    Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

    Selamün hiye hatta matle'ılfecr
  • Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

    KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

    Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

    Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

    Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

    O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
  • Kadir Gecesi duası ve anlamı! Kadir Gecesi duası Türkçe ve Arapça okunuşu

    KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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