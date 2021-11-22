Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadri İnanır2ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklamalar peş peşe geldi. Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı haberi gündeme oturdu. Türk sinemasının efsane sanatçısı Kadir İnanır'ın son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor...

KADİR İNANIR SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUMU NE?

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.

Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla...

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN AÇIKLAMA

haberturk.com, Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a ulaştı. Basında Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla çıkan haberleri yalanlayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski taşımadığını da söyledi. Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." dedi.

"TEDBİR AMAÇLI MÜŞAHADE ALTINDA"

Oyuncu Meltem Cumbul da Kadir İnanır ile ilgili paylaşımda bulundu. Cumbul, "Kadir İnanır'ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahade altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilendirmelere itibar edilmemesi kendisi ve ailesinin ricasıdır." ifadelerini kullandı.

— Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) November 20, 2021

"DURUMU İYİ, TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR"

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan İnanır’ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hastanenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.