Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da oyundan çıkan Burak Yılmaz saha kenarına gelirken el kol hareketleriyle tepki göstermiş ve gündeme oturmuştu.

Ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan bordo-mavililer, mücadelenin ilk bölümünde girdiği pozisyonları değerlendirememiş, sonrasında ise sahadan 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup ayrılmıştı. Bordo-mavililerde bu yenilginin ardından futbolcuların tamamına para cezası verilirken kaptanlar Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman'ın da raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Onur Kıvrak, Malatyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan taraftarlarla tartışmış, havalimanında ise "Sizi tanıyorum, aldıracağım" dediği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Ünal Karaman'ın arkasında durmuştu. Jose Sosa kaptanlığa getirilirken yönetimin aldığı kadro dışı kararları da takıma olumlu yansıdı!

ALTYAPI OYUNCULARI OMURGA OLDU!

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, birçok önemli gol pozisyonuna girdiği maçtan 2-1'lik galibiyete uzanmıştı. Sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde Onur Kıvrak'ın yerine kaleyi altyapıdan Uğurcan Çakır korurken stoperde de yine altyapıdan Hüseyin Türkmen görev yapmıştı. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün de 11'de sahaya çıktığı mücadelede oyuna 84. giren Batuhan Artarslan ile altyapıdan 5 futbolcu, 8 yıl sonra gelen ve camiayı adeta kenetleyen Fenerbahçe galibiyetinde rol oynamıştı.

3 BİN 106 GÜN SONRA GELEN GALİBİYET!

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, bu kez kazanarak kötü gidişatına "dur" dedi. Son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor’un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşadı. Sarı-lacivertlileri bundan önce en son 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra galibiyet elde etti.

KAYBETMEK, AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMEMİŞ!

Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalar yapan Ünal Karaman, camianın ihtiyacı olan bir galibiyet elde ettiklerini söylerken aldıkları sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin son dakikalardaki direkten dönen topu hatırlatan Karaman, "Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün. Maçın başından sonuna kadar futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı. Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum." demişti.

REKOR KIRILDI!

Fenerbahçe mücadelesinde 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda 37 bin 600 taraftar, takımına destek verirken Trabzonspor, bu rakam ile rekor kırdı! Bilet satışından 2,2 milyon liralık gelir elde eden bordo-mavililer, mağaza satışlarından da 460 bin lira kazandı.

BAŞKAN PRİMİ ARTIRDI!

8 yıl sonra gelen galibiyet, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyunculara vereceği primde de artışı getirdi! Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

6 HÜCUMCULU 11!

Ligin 14. haftasında küme düşme potasında yer alan Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da sakatlıkların yanında Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşen Onazi'nin de yokluğu, Ünal Karaman'ın karar vermesini zorlarken tecrübeli çalıştırıcı orta saha kurgusunu Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür gibi üç hücuma yönelik oyuncuyla kurdu. Önlerinde Olcay Şahan, Nwakaeme ve Rodallega görev alırken bordo-mavililerin golleri ise yedek golcülerden geldi!

ANNESİNİ KAYBETTİ, MAÇA ÇIKTI, GOL ATTI!

Maç öncesinde annesini kaybeden ve ülkesinden Türkiye'ye maç için dönen Caleb Ekuban 74. dakikada oyuna girdi, 82'de takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra gözyaşlarını tutamayan futbolcunun yaşadıkları taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Oyuna 89'da giren Vahid Amiri de kısa süre sonra skoru 2-0'a getiren golü atınca Trabzonspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

PAZUBAND, SOSA'YA YARADI!

Ülkemizde daha önce Beşiktaş formasını terleten ve şampiyonluk yaşayan Jose Sosa, Trabzonspor'da kaptanlık görevine getirildikten sonra form grafiğini yukarıya taşıdı. Konyaspor mücadelesi öncesinde Trabzonspor'un ligde attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı yapan Arjantinli, Fenerbahçe maçında attığı harika golün yanında iki golün de hazırlayıcısı oldu.

YİNE İKİNCİ YARIDA AÇILDI!

Fenerbahçe ile Kayserispor maçının ilk yarılarında birçok pozisyonu değerlendiremeyen Trabzonspor, Konyaspor mücadelesinde de ikinci yarıda açıldı. Aykut Kocaman'ın ekibi karşısında ilk golü 76. dakikada penaltıdan bulan bordo-mavililerde ardından 'yedek golcü' Ekuban, 77. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve son iki haftada iki gol atmış oldu.

Mücadelenin son anlarında Ogenyi Onazi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rahat bir vuruşla rakip fileleri havalandırırken maçın sonucunu da belirledi. Böylece Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son 6 golün 6'sı da maçların ikinci yarılarında gelmiş oldu.

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