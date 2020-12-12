Kafatasından yapmışlar... Ürküten keşif 0:00 / 0:00

DHA

Meksika´nın başkenti Mexico City'de arkeologlar 1400'lü yıllara dayanan Aztek kafatası kulesinin yeni bölümlerine ulaştı.

Kafataslarından oluşan silindir kulenin, günümüzdeki adı Mexico City olan Aztek başkenti Tenochtitlan'da bulunan ana tapınaklarından biri olan Templo Mayor üzerine inşa edilen devasa Metropalitan Katedrali'nin yakınında olduğu ifade edildi.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 5 metre çapında olan kulenin, ilk olarak 5 yıl önce bir binanın restorasyonu sırasında keşfedildiği ve son keşiflerin mart ayında yapıldığı belirtildi.

Ayrıca arkeologların kulenin 1486 ila 1502 yılları arasına dayanan 3 inşaat aşaması olduğunu belirlediği ifade edildi.

'HUEY TZOMPANTLİ'NİN BİR PARÇASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR'

Aztek'ler 1521'de Tenochtitlan'ı ele geçiren İspanyol Hernán Cortés liderliğindeki işgalciler tarafından yıkıldı.

Kafatası kulenin, İspanyollara `korku saldığı´ ifade edilen Huey Tzompantli'nin (kafatası rafı) bir parçası olabileceği belirtildi.

Genç erkek savaşçıların yanı sıra kadın ve çocukların da kafataslarını bulan arkeologların şaşırdığı bildirildi.

Buluntuların Aztek İmparatorluğu'nda insan kurbanı konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

'TEMPLO MAYOR BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR'

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor. Huey Tzompantli şüphesiz ülkemizde son yılların en etkileyici arkeolojik bulgularından biri" dedi.

Arkeolog Raul Barrera ise, "Bu bireylerden kaçının savaşçı olduğunu söyleyemesek de belki de bazıları kurban törenleri için kullanılan esirlerdi" ifadelerini kullandı.

TZOMPANTLİ NEDİR?

Tzompantli, insan kafataslarının, tipik olarak savaş esirlerinin veya diğer kurbanların halka açık sergilenmesi için kullanılan bir tür ahşap raf veya parmaklıktır.