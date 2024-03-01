'Kafkas Kültür Buluşmaları' Yenikapı'da başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek 'Kafkas Kültür Buluşmaları' başladı.

27 STK İLK KEZ BİR ARAYA GELİYOR Bu yıl ilki yapılacak olan “Kafkas Kültür Buluşmaları”nda; Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay-Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşu, ilk kez bir araya gelecek.

KONSERLER, DANS GÖSTERİLERİ, SÖYLEŞİLER, KAFKAS LEZZETLERİ... Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu bu tarihi buluşmada, konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden Kafkas yemeklerine, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans İstanbulluların beğenisine sunulacak. REKLAM İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılırken önce ‘Kafkas Kültür Buluşmaları'nın açılış konuşmasını yaptı ardından Bars Dans Grubu'nun dans gösterisine eşlik etti.

"Ben, kendi bakış açımla, literatürde de ‘azınlık’ diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum" diyen İmamoğlu, "Çünkü, bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü, her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.