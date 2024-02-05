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        Bakan Yumaklı: IPARD 3 ile 1,5 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırılacak

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 (Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri) programı finansmanının 786 milyon euro olduğunu belirterek "Allah nasip ederse bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize, üretici temsilcilerimize aktarılmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 milyar euroluk bir yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:40
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        Bakan Yumaklı: IPARD 3 ile 1,5 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırılacak
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 (Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri) programı finansmanının 786 milyon euro olduğunu belirterek "Allah nasip ederse bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize, üretici temsilcilerimize aktarılmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 milyar euroluk bir yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz" dedi.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir otelde yapılan IPARD 3 tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile girişimciler yer aldı.

        40 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

        Programda konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, IPARD programlarının daha önce 42 ilde uygulandığını söyledi. Yumaklı, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda IPARD 3´ün 81 ilde hayata geçileceğini belirterek, şunları söyledi:

        "2024 yılından itibaren tam 7 yıl sürecek olan IPARD 3 programı, önceki IPARD programlarında olduğu gibi büyük bir başarıyla tamamlanacaktır, buna hiçbir kuşkumuz yok. Özellikle bu zor günlerde bile Türkiye Cumhuriyeti´nin ilgili bakanlıkları bu projede bizlerle birlikte destek verdiler ve eş finansman rakamını mümkün olduğu kadar yukarıda tutmaya gayret ettik, 786 milyon euroluk bir tutar gelişti. Allah nasip ederse bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize, üretici temsilcilerimize aktarılmasıyla birlikte yaklaşık 1,5 milyar euroluk bir yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz. Elbette ki bu yaklaşık minimum 40 bin kişilik bir istihdamı bize göstermektedir. Tabii bu programın uygulanacağı illerde TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ofisleri açıldı ve ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Ben, Kahramanmaraş´tan bütün girişimcilerimize tarımsal üretim yapmak isteyen, tarımsal üretimin bütün süreçlerinde yer almak isteyen kimler varsa onlara duyuruyorum. Lütfen TKDK ofislerimizi ziyaret edin, kafanızdaki projeyi onlarla paylaşın, onların yönlendirmelerini alın, son derece önemli. Elbette IPARD 3 programıyla tarım, gıda sektörleriyle kırsal alanın gelişmesini, ilerlemesini hep birlikte sağlayacağız inşallah. Yerel yönetimlerimizin faydalanacağı kırsal altyapı tedbirlerinin de IPARD 3 programı içerisinde yer aldığını ifade etmiş olayım farklı sektörlerle beraber. Ben tekraren bu sektöre yatırım yapmak isteyen bütün girişimcilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizler; tesis kazandıran, üretim yapan, emeğini, gayretini fedakarlığını vermek isteyen herkesin yanında olacağız, her daim onlarla birlikte olacağız inşallah".

        Bakan Yumaklı daha sonra IPARD desteğini almaya hak kazanların temsili çeklerini ve IPARD kapsamında yatırım yapanlara da teşekkür plaketi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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