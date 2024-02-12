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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı içindeyiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:35
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile birlikte geleceğe yürümenin bahtiyarlığı içindeyiz (2)
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        'DÜNYADEVLETLERİ ARASINDAKİ YERİMİZİ ALANA KADAR HAKLI MÜCADELEMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş´ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104´üncü yıldönümü töreninin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı´na geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör´ün de eşlik ettiği Tatar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı. Dua edilmesinin ardından Tatar, `Son Gelişmeler Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Önemi´ konulu konferansa katılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi´ne (KSÜ) geçti.

        Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu´nda gerçekleşen konferansta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC´nin tarihi, coğrafi, jeopolitik konumu ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Türkü´nün haklı davasını geçmişten günümüze kadar uluslararası toplantılarda her fırsatta dile getirdiklerini belirten tatar, şunları söyledi:

        "Kahramanmaraş´ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlamaktayız. 104 yıl önce Kahramanmaraş´ta olduğu gibi 1974 yılında da aynı milli mücadele ruhu Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı Rum yapmamak için canını feda etti. Buradan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Her birinin ruhu şad makamları âli olsun. Kıbrıs Osmanlı´nın Venediklerden 80 bin şehit vererek aldığı, coğrafi olarak İskenderun Körfezinden koparak şu anki coğrafyasına yerleşmiş Toroslarla Beş Parmak Dağları'nın birbirine baktığı Anadolu´dan sadece 40 mil uzaktaki vatanımız. 1878´de Kıbrıs'ı ilhak eden İngilizler yaklaşık 100 yıl bölgeye hâkim oldu. Bu süre zarfında birçok soydaşımız baskıcı sömürge idaresinin politikaları nedeniyle asıl vatanı Anadolu´ya ve Avrupa´ya göç etmek zorunda kaldı. Adanın Rumlaştırılmasına yönelik politikalarla yaklaşık 100 bin olan Rum nüfusu kısa zamanda 450 bin civarına çıkartılarak adanın bir Yunan adası olduğu imajı verilmeye çalışıldı. Gerek Lozan Antlaşması gerekse Adnan Menderes Hükümetinin Kıbrıs Türkü´nün haklı davası için çalışmalarının sonucu olarak Türkiye 1974 yılında tek taraflı müdahale hakkını kullanarak Kıbrıs Türkü´nün soykırıma kurban gitmesine engel oldu.

        Günümüze gelindiğinde ise Kıbrıs, Türk Devletler Teşkilatı´nda ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak yer almaktadır. Mavi Vatan ile birlikte yaklaşık 12 bin kilometre kare toprağa sahip olan Kıbrıs kendi deniz yetki alanına sahip olan, kendi münhasır ekonomik bölgesiyle kendi hava sahası olan egemen bir devlet konumundadır. Güçlü demokrasisi köklü devlet yapısı ile tam bağımsızlığımızı kazanarak dünya devletleri arasındaki yerimizi alana kadar da haklı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz."

        FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

        Konferansın ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım bir konuşma yaptı. Yasım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar´a geçen yıl fahri doktora unvanı vermeye karar verdiklerini ancak deprem nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Kahramanmaraş´ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar´ı Üniversitemizde görmek çok anlamlı ve bir o kadar da gurur verici. KSÜ Senatosu olarak geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Ersin Tatar´a KKTC için vermiş olduğu mücadelelerden dolayı fahri doktora unvanı vermek üzere karar almıştık. Ancak meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bu anlamlı güne kısmet oldu" dedi.

        Rektör Yasım daha sonra, Cumhurbaşkanı Tatar´a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında fahri doktora belgesini takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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