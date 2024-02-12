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        Depremzede Fatma Ceylin, voleybolla yaşama tutunuyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazından yaralı kurtarılan ve ailesinden kayıplar veren 12 yaşındaki Fatma Ceylin Dokuyucu, voleybolla yeniden yaşama tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:09
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        Depremzede Fatma Ceylin, voleybolla yaşama tutunuyor
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazından yaralı kurtarılan ve ailesinden kayıplar veren 12 yaşındaki Fatma Ceylin Dokuyucu, voleybolla yeniden yaşama tutunuyor.

        Depremde evleri yıkılan ve yaklaşık 2 saat enkaz altında kalan Fatma Ceylin Dokuyucu, 27 yaşındaki ağabeyi Cengizhan Dokuyucu'nun yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Depremde 17 yaşındaki ağabeyi Berat Can Dokuyucu ile anneannesini kaybeden Fatma Ceylin, vücudundaki çeşitli yaralar ve kaburgasında basınçtan kaynaklı oluşan zedelenmeler nedeniyle İstanbul'da 3 ay tedavi gördü.

        Bu süreçte psikolojik destek de alan Fatma Ceylin, yaklaşık 6 ay sonra çok sevdiği voleybola dönerek yaralarını sarmaya başladı.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hasar gören tesislerin onarılarak hizmete açılmasıyla voleybol antrenmanlarına başlayan Fatma Ceylin Dokuyucu, AA muhabirine, voleybol oynayarak acılarını unuttuğunu söyledi.

        Fatma Ceylin, depreme uykuda yakalandıklarını dile getirerek, "Ablam beni kucağına alıp, annemlerin yanına götürmeye çalıştı. Kendime geldiğimde üzerimde çamaşır makine vardı. Korktum, nasıl çıkacağımı düşündüm. Ağabeyim beni bulduğu bir boşluktan çıkardı. Enkaz altında yaklaşık 2 saat kaldık. Enkazdan diğer ağabeyim ve anneannem 6 gün sonra çıkarabildi." dedi.

        Deprem sonrası kaybettiği yakınları için büyük üzüntü yaşadığını ve depremin etkilerini uzun süre üzerinden atamadığını ifade eden Fatma Ceylin, hocalarından aldığı davetle yeniden voleybol oynamaya başladığını anlattı.

        - Melissa Vargas gibi olmak istiyor

        Fatma Ceylin Dokuyucu, voleybolda kendini geliştirerek milli bir sporcu olmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Tesisler onarıldıktan sonra hocalarım bana davet gönderdi. Ben de sporuma devam etmeye başladım. Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum. Spor, bana mutluluk, sevinç ve başarı sağlıyor. Depremde evimiz, oyuncaklarım, eşyalarım hepsi gitti. Ailemden kayıplarımız oldu. Bunlar çok üzücü. Sonra yeniden spora döndüm. Voleybolu çok seviyorum. Voleybolla hayata tutunmaya çalışıyorum. Acılarımı gideriyor. Arkadaşlarımla burada sohbet ediyorum. Bir sürü arkadaşım var, onları görünce mutlu oluyorum. Onlar da benzer acılar yaşamış. İleride Melissa Vargas gibi 'Filenin Sultanları'ndan olmak istiyorum."

        - Baba Raşit Dokuyucu: "Kızım spora başladıktan sonra ruh hali düzeldi"

        Fatma Ceylin Dokuyucu'nun babası Raşit Dokuyucu depremden olumsuz etkilenen kızlarının normal yaşama dönmesi için destek olduklarını belirterek, "Kızım spora başladıktan sonra ruh hali düzeldi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Psikolojik destek alsa da aile desteği başka bir şey. Arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok seviyor. Normal hayata dönmeye çalışıyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Voleybolu da çok seviyor. İleride başarılı olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün voleybol antrenörlerinden Abdurrahman Saklayıcı da Fatma Ceylin'in 3 yıllık sporcuları olduğunu anlatarak, "Fatma Ceylin enkazdan çıktıktan sonra bir çöküntü içerisindeydi. Yanımıza geldikten sonra gün gün toparladı. Anne baba da bunu ifade etti. Kızlarının spora başlamasından memnunlar. Fatma Ceylin bunalımdaydı ama çok şükür atlattık. Şu an çok iyi olduğunu düşünüyorum. Geleceğin milli sporcusu olmak için çaba gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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