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        Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:30
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        Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma (2)
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        "ARACINYANINA YATIRIP COPLA VURDULAR"

        Kahramanmaraş´ta bekçiler tarafından darbedilen Muzaffer Akdaş´ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Bekçilerin GBT kontrolü için kimlik istediğini ve kendisinin de kimliğini verdiğini belirten Akdaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

        "Ceza alabileceğim dosyalar olduğu için GBT sorgumu yapmamalarını rica ettim. Bu esnada beni araçtan indirdiler ve aracın arka tarafına doğru götürdüler. Bekçilerden biri bana yönelik `Ben bekçilerin en azılısıyım´ dedi. Ben bekçilerden birinin elinde biber gazı görünce yanlarından ayrılmaya çalıştım ve aracımdan yaklaşık 50 metre uzaklaştım. Onlar da benim kaçtığımı düşündüler ve arkamdan geldiler. Ben kendilerinden kalp damar ve astım hastalığım olduğu için gaz sıkmamalarını istesem de bana gaz sıktılar ve ters kelepçe taktılar. Yine kendilerine hasta olduğumu şikayetçi olacağımı söyledikten sonra beni beyaz bir aracın yanına yatırdılar ve `Sen bizden nasıl kaçarsın´ deyip küfrederek ellerinde bulunan copla vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Beni darbeden ve hakaret eden 2 bekçiden şikayetçiyim."

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2024-02-11 16:19:56

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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