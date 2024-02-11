Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma
KAHRAMANMARAŞ'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi. Akdaş'a kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı. Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu. Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
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