Kahramanmaraş'ta aranan 11 zanlı yakalandı

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

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