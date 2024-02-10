Kahramanmaraş'ta aranan 11 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1'i hükümlü 11 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1’i hükümlü 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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