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        Kahramanmaraş'ta aranan 11 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1'i hükümlü 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:58
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        Kahramanmaraş'ta aranan 11 zanlı yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1’i hükümlü 11 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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