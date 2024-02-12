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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihte yerini alırken bir bakıma bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı. Siyasi, ekonomik ve gerçekten denizlerdeki hakkımız hukukumuz bakımından fevkalade önemli milli bir değer. Kıbrıs işte bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:43 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:43
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihte yerini alırken bir bakıma bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı. Siyasi, ekonomik ve gerçekten denizlerdeki hakkımız hukukumuz bakımından fevkalade önemli milli bir değer. Kıbrıs işte bu." dedi.

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret etti.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde "Son Gelişmeler Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Önemi" konulu konferansa katılan Tatar, burada yaptığı konuşmada, adanın geçmişini, Türk milletinin mücadelesini ve KKTC'nin kuruluş tarihini anlattı.

        Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücahitliği ve mukavemetçi ruhu sayesinde Rum tarafının yaptığı kıyım karşısında yıkılmadığını, örgütlenebildiğini, Türkiye'yle istişare içerisinde zor günleri aştığını ifade etti.

        KKTC'nin günümüzde Türkiye'nin destekleriyle dünyadaki çeşitli uluslararası toplantılara katıldığını ifade eden Tatar, KKTC'nin devlet yapısını demokratik düzen ve buna bağlı kurum ve kuruluşların oluşturduğunu dile getirdi.

        Mavi vatanın jeopolitik açıdan önemli olduğunu ve burada bir çok devletin pozisyon almaya çalıştığını ifade eden Tatar, "Akdeniz'de stratejik ve jeopolitik gelişmelerle gerçekten her devletin orada bir pozisyon almaya çalıştığını görüyoruz. Bir taraftan Amerikalılar, bir taraftan Ruslar, bir taraftan Fransızlar böyle baktığınızda Libya'ya kadar giden o coğrafyada çok sayıda millet o bölgedeki doğal zenginliklerden ve diğer birtakım gelişmelerden kendilerine pay çıkarmaktadır. Hatta Çin bile buralara inmek istiyor dedikleri bir durum vardır. Baktığınızda dünya ticaretinin ve doğal kaynaklarla zenginliklerin ticaretinin iddialara göre yüzde 70'i bu bölgeden geçmektedir." diye konuştu.

        Tatar, gerçekleştirdikleri uluslararası görüşmelerde KKTC'nin hiçbir bölgesinden özellikle Karpaz Burnu'ndan hiç taviz vermediklerini dile getirdi.

        Karpaz Burnu ile Türkiye'den geçen ikmal yollarının birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Tatar, bölgenin başkalarının ellerinde olmasının Türkiye ve Türk dünyasının güvenliğini yüzde yüz olumsuz etkileyeceği bir durum olduğunu bildirdi.

        Kıbrıs'ın stratejik açıdan önemine değinen Tatar, şunları kaydetti:

        "Kıbrıs, sadece orada yaşayan bizler değil, aynı zamanda deniz yetki alanlarıyla, mavi vatanın tam üstündeki hava sahasıyla, ulusal güvenliği yüzde 100 çok önemli etkileyen bir takım hak hukuk stratejik kazanımlardan ibaret bir pozisyon. Onun için Kıbrıs önemlidir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir Türk devleti olarak yaşatmak durumunda olduğumuzu hep sık sık görüyoruz. Sık sık bu değerlendirmeleri gerek televizyon ekranlarında, gerek siyasi açıklamalarda bunları görüyoruz ve duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihte yerini alırken bir bakıma bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı. Siyasi, ekonomik ve gerçekten denizlerdeki hakkımız hukukumuz bakımından fevkalade önemli milli bir değer. Kıbrıs işte bu."

        Tatar, konferansa katılan Kıbrıs gazilerine yaptıkları fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Prof. Dr. Alptekin Yasım, Ersin Tatar'a fahri doktorluk cübbesi giydirdi, diplomasını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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