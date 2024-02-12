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        Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:50
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        Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
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        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın toka edildiği tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kentin kurtuluşu ve yeniden inşası temalı kısa film gösterildi.

        Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC'nin her zaman büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğunu hatırlattı.

        Kıbrıs Türk halkının 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıyı derinden hissettiğini ifade eden Tatar, "Yüreklerimiz, canlarımız parçalandı. Burada hayatlarını kaybeden insanlarımızın acısı, ailelerinin feryadı bizlerle oldu. Adıyaman'da bir voleybol turnuvası için bulunan şampiyon meleklerimizin aramızdan ayrılması, onların da şehit düşmeleri elbette bizler kadar sizlerin de yüreğini parçalamıştır. Halen daha onlar için ağlıyoruz. Acılı ailelere ve bu feryadı hala daha yaşayan tüm insanlarımıza sabırlar diliyorum." diye konuştu.

        Tatar, 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm Anadolu'da kurtuluş ve istiklal meşaleleri yakıldığına işaret ederek, Kahramanmaraş'ın Sütçü İmam ve arkadaşlarının destansı kahramanlıklarıyla Fransız işgalinden kurtulduğunu anımsattı.

        104 yıl önce milletin bekası için mücadele eden tüm kahramanları hayırla yadettiğini aktaran Tatar, şöyle konuştu:

        "Bizler de Kıbrıs'ta çok acılar çektik. 1878 yılında Kıbrıs'ımızın İngiltere'ye kiralanması ve bilahare Osmanlı bayrağının indirilmesi ve onun yerine İngiliz bayrağının çekilmesi, Kıbrıs Türkü'nün belki de tarihinde yaşadığı en büyük acıydı. Bu acıyı sürekli olarak hatırlarız. Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla artık Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuş ve 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir."

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık bizim karakterimizdir" şiarıyla geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini anlatan Tatar, şöyle devam etti:

        "Güçlü ve yeni Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlerken Doğu Akdeniz'de de bağımsız KKTC, mavi vatanda ve göklerde büyük milletimizin ulusal ve milli çıkarları bakımından birlikte yürümenin bahtiyarlığı ve mutluluğunu yaşıyor. Sizlerin 104'üncü kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum, tebrik ediyorum. Geleceğe emin adımlarla yürürken çağdaş medeniyet değerlerini benimseyip, milli değerlerimize, milli şuura, örf, adet, geleneklere ve milletimizin her türlü zenginliğine sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için Sütçü İmamların, o kahramanlık ruhunun yaşatılması gerekmektedir."

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Kahramanmaraş'ın milli mücadelenin başladığı, istiklal meşalesinin yakıldığı, istikbalin başkenti olduğunu dile getirdi.

        Böylesine kadim bir şehre hizmet ediyor olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Ünlüer, "Nice zorluğu aşarak, şanlı kurtuluş mücadelesiyle büyük bir destan yazan atalarımızın bizlere mirası olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı, bağımsızlığımızın, milli birliğimizin ve beraberliğimizin adeta mührüdür. Ecdadın bize en büyük armağanı olan bu birlik beraberlik ruhunu her daim yaşatan bir millet olduğumuza 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bir kez daha şahit olduk. Yine zor günler yaşayan kadim şehrimiz, devlet-millet işbirliğinin en büyük örneğinin sergilendiği yer olmuştur." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise kadim tarihten gelen kurtuluş destanını, genç-yaşlı demeden bir bütün olarak 104 yıldan beri gururla yaşadıklarını belirtti.

        - "Halil Ağa"nın torunları bu yıl davul gösterisi yapmadı

        Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, "Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Programda her yıl geleneksel olarak davul zurna gösterisi yapan, kurtuluş yıllarının önemli isimleri arasında yer alan Abdal Halil Ağa'nın torunları da gösteri yapmak üzere sahneye davet etildi. Davullarıyla sahneye çıkan gösteri ekibi, 6 Şubat tarihlerindeki depremlerine atıfta bulunup "Abdal Halil Ağa torunları olarak bu yıl davul çalmayacağız. Buruk da olsa 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun." dedi ve sahneden ayrıldı.

        Program, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin tüfekli gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

        Programa, Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, İrfan Karatutulu ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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