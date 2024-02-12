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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya geldi:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli savunma sanayisine yönelik birtakım yatırımlar yapılabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:46
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya geldi:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de milli savunma sanayisine yönelik birtakım yatırımlar yapılabilir." dedi.

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler için kente gelen Tatar, Ticaret ve Sanayi Odasınca (KMTSO) organize edilen "İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

        Programda konuşan Tatar, dost ve kardeş Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tatar, kentin sanayi, tekstil, su ürünleri ve tarım alanında öne çıktığını belirtti.

        Kahramanmaraş'ın çeşitli alanlarda potansiyelinin bulunduğunu dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kentin sanayicisine, ticaret insanına ve esnafına büyük görevler düşmektedir. Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki global dediğimiz küresel ısınma ve bunun getirdiği sıkıntılar, savaşlar, salgın dönemi ve enerji maliyetindeki artışlarla birlikte depremin de etkileriyle ticarette, sanayide ve üretimde var olmak çok önemli. Depremden sonra ilerleme sağlayan Kahramanmaraş'ta, Ticaret ve Sanayi Odasında bu kadim şehrin tüm insanlarını, sanayicilerini, ticaret insanlarını, üreticilerini, hayvancılarını, çiftçilerini ve esnafını tebrik ediyorum."

        - "Önemli olan gönül birliğidir"

        Savunma sanayisi alanındaki yatırımlara ilişkin Tatar, "Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la katıldığım Konya'daki başka bir toplantıda milli savunma sanayisindeki gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti genelinde farklı yerlerde ekosistemin oluşturulmakta olduğunu, bu ekosistemde birbirine hizmet verecek çok farklı üretim merkezlerinin geliştirmekte olduğunu orada izledik, gözlemledik. Bu da beni çok memnun etti." diye konuştu.

        KKTC'nin de savunma sanayisi alanında potansiyelin olduğuna dikkati çeken Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Önümüzdeki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli savunma sanayisine yönelik birtakım yatırımlar yapılabilir çünkü orada da bir potansiyel var. Tersanelerden tutun limanlarımıza, askeri anlamda orada mavi vatanda yapılacak olan her türlü çalışmalara kadar. Tabii Geçitkale Havalimanı, Ercan Havalimanı ve havada ulusal güvenliğin karşılanmasında elbette orada da yapılacak ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan gönül birliğidir. Yürek millidir."

        Konuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem sonrası ticari faaliyetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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