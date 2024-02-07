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        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:30
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        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (2)
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        BAYRAKKONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

        Bayrak Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Bayrak Konteyner Kenti'ndeki deneyap atölyesini ziyaret etti. Konteyner kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayraktar, atölyedeki çocuklarla sohbet edip, yapılan teknolojik ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra konteyner kentteki KADEM ve Can Sağlı Vakfı'nı da ziyaret eden Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada depremin ilk gününden itibaren depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını ve bundan sonra da bu desteklerin devam edeceğini belirtti.

        3 İLDE KONUT İNŞAATLARI

        3 şehirde yapımı devam eden konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, şunları söyledi:

        "Toplam 1012 konut inşa ediliyor. Bunların 3'te 1'i Kahramanmaraş'ta, 3'te 1'i Adıyaman'da ve 3'te 1'i de Hatay'da. İnşallah Adıyaman'daki konutlar, mayıs ayında hazır olmuş olacak. Kahramanmaraş'takiler de haziran-temmuz gibi hazır olmayı bekliyor. Yine Hatay'dakiler de ağustosa doğru inşallah bitmiş olacak. Bunun yanında Baykar Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cansağlığı Vakfı ekiplerimizle, gönüllü ekiplerimizle beraber sahadaydık, halen daha da bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımız aynen milletimizin gösterdiği o hassas duyarlılıkla, bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren aylarca bölgede kaldı. Halen daha da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        'SEFERBERLİK RUHU BENİ İNANILMAZ ETKİLEDİ'

        Bayraktar, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın deneyap atölyeleri var. Oradaki öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Bunun yanında Cansağlığı Vakfı psikolojik destek birimleri, gönüllü doktorlarımız ve gönüllüler tarafından buradaki bu yaşanan travmatik sürece çare bulabilmek için, destek olabilmek için gayretlerini sürdürüyor. Tabii yeryüzünde yaşanan, kaydedilmiş, en büyük depremlerdi bunlar; kara üzerinde olmuş. Ama bunun yanında milletimizin de adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi; ilk günden itibaren beni inanılmaz etkiledi. Bütün illerimize gittik; aşağı yukarı ve hep o ruhu gördüm. Bu anlamda milletimize, asil milletimize ve bu ruhuna şükranlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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