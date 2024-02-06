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        CHP Genel Başkanı Özel, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Elbette bu acılar yaşanıyor, geçiyor ama ders almak, unutmamak, bundan sonrasında bunların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:24
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        CHP Genel Başkanı Özel, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Elbette bu acılar yaşanıyor, geçiyor ama ders almak, unutmamak, bundan sonrasında bunların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor." dedi.

        Özel, CHP Pazarcık İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Halk Buluşması programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihindeki en büyük acılardan birinin yıl dönümünde olduklarını, parti olarak ülke genelindeki bütün ilçelerde 04.17'de ışıkları açtıklarını, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduklarını ve anma töreni düzenlediklerini söyledi.

        Acının merkezinde olduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Çok büyük bir acının üzerinden daha bir yıl geçti. Yaramız daha kabuk bağlamadı. Her birimizin yüreğinde hiç değilse o mum ateşi yanıyor, yanmaya da devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bu acılar yaşanıyor, geçiyor ama ders almak, unutmamak, bundan sonrasında bunların yaşanmaması için herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Başta hükümetin, sonra yerel yönetimlerin ve muhalefet partileri dahil üzerine düşen sorumluluklar var. Biz gördüğümüz eksiği söyleyeceğiz, doğrusunu ve nasıl olması gerektiğini söyleyeceğiz. İktidarın yapıp yapmadığını takip edeceğiz ama iktidar partisi de bunları yapmak zorunda."

        Deprem sürecinde Malatya'nın ardından ikinci günde Nurhak'ta olduğunu, enkaz altındakilerin sesini duyduğunu anlatan Özel, şöyle devam etti:

        "Dağ yollarından ulaşıp oraya gittik. Orada bir video çektik, çağrı yaptık Nurhak'a yardımların gelmesi için. Yolun açılmasının çağrısını yaptık. O kadar erken buradaydık ama maalesef devlet yoktu, uzun süre yoktu, üç gün yoktu. O en kritik 12, 24, 48 ve 72 saat enkazların altından sesler, inlemeler, yardım çağrıları gele gele çok evladımızı, ailemizi, eşimiz ve dostumuzu maalesef kaybettik. Büyük zamanlar kaybedildi ama en sonunda bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, her siyasi partiden belediyeler yardıma koştu. İyi ki de koştular, hangi parti ve görüşten olursa olsun deprem bölgesine gelip de depremzedeye bir karton bardak çay vermişse bile hepsinden Allah razı olsun."

        Özgür Özel, partisinin yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin uzun süredir arayış içerisinde olduklarını aktararak, "Kökü sağlam, dedesi bu partinin kurucu il başkanı olsun ama ailede her siyasi görüşten güçlü figürler olsun dedik. Vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden kimsenin şüphesi olmasın ki yarın yine tutup birileri olur olmaz iftiralar atarken 'abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun' diyelim dedik. Dedik ki Zeynep Hanım gibi birisi olsun, gelsin bu şehrin ablası, anası olsun dedik." ifadelerini kullandı.

        Özel, konuşmaların ardından Hacı Ahmet Mahallesi Mezarlığı'na giderek 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabrine karanfil bıraktı.

        Türkiye-Güney Kore Dostluk Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Özel, depremzedelerle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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