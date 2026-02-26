Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.



