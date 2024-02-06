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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:14 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

        Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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