Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi

Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.

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