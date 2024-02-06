Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.
Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
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