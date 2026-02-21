Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.