Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
        Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
        Türkiye'nin en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta yüksel...
        Türkiye'nin en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta yüksel...
        Kahramanmaraş'ın tecilli lezzeti Maraş çöreği Ramazan sofralarını süslüyor...
        Kahramanmaraş'ın tecilli lezzeti Maraş çöreği Ramazan sofralarını süslüyor...
        Bakan Çiftçi, teravih namazını Kahramanmaraş'ta kıldı
        Bakan Çiftçi, teravih namazını Kahramanmaraş'ta kıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına k...
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (3)
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (3)