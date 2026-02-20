Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta "Yeni Evim İlk İftarım" projesi kapsamında depremzede Özcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 21:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta "Yeni Evim İlk İftarım" projesi kapsamında depremzede Özcan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaya, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi vatandaşlara teslim edilen Anka Toplu Konutları'nda (Ebrar Sitesi) Özcan ailesiyle iftar yaptı.

        İftar sonrası aile üyeleriyle çay içip sohbet eden Kaya, ailenin taleplerini dinledi.

        Kaya, AA muhabirine, deprem sonrası evleri yıkılan ve yeni konutlarına kavuşan vatandaşlarla 11 ilde 455 bin konutta iftar sofralarına konuk olduklarını belirtti.

        Bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve üç kademe teşkilat mensuplarıyla birlikte depremzede ailelerle iftar açtıklarını ifade eden Kaya, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Depremin ilk günü de Kahramanmaraş'ta bulunduğunu hatırlatan Kaya, "Ebrar Sitesi'nin küllerinden yeniden doğan 'Anka' ismi verilen Anka Toplu Konutları'nda bir iftar sofrasına konuk olduk. Sonrasında da başka bir hanede çay içtik. Biz acılarını, yaralarını saran büyük ve güçlü bir milletiz. Bu yaşadığımız büyük afet, gerçekten başka hiçbir ülkenin bu kadar kısa zamanda yaralarını sarabilmesi mümkün değildi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte çok büyük ve güçlü bir devlet ve yaralarımızı bir bir sardık, bugünlere geldik." diye konuştu.

        Ziyaret ettikleri evde 4. sınıf öğrencisi Begüm Özcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kaleme aldığı mektubu okumasının kendilerini duygulandırdığını dile getiren Kaya, insanların yeniden ayağa kalktığını ve umutla hayata tutunduğunu görmenin büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da deprem sonrası yeni konutlarına yerleşen vatandaşlarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, yaşanan acıların ardından mahallelerde yeniden normalleşmenin başladığını ve sokaklarda çocuk seslerinin duyulmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Ev sakinlerinden 4. sınıf öğrencisi Begüm Özcan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını ve mektubunu kendisine okumak istediğini söyledi.

        Kaya, ziyaretin ardından evdeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (3)
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (3)
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta esnafla bir araya geldi
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta esnafla bir araya geldi
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (2)
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta (2)
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta
        Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta
        İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Kahramanmaraşlıların ilgisi yoğun oldu
        İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Kahramanmaraşlıların ilgisi yoğun oldu