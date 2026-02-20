Canlı
        Kahramanmaraş Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:50
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Bazı programları kapsamında kente gelen Kaya, ilk olarak Bizim Aile Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi ile Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaya, daha sonra şehit Sinan Yemşen'in ailesini ziyaret etti.

        Şehidin annesi Tülay ve babası Ali Yemşen ile bir süre sohbet eden Kaya, aileye Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Aile, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına geçen Kaya, evlerine yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

        Bacak ailesini de ziyaret eden Kaya, aileye yeni yuvalarında huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

