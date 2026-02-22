Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Çullama

        GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden çullama tatlısı, yarım asrı aşan geleneksel yapım yöntemiyle sofralardaki yerini koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Çullama

        GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden çullama tatlısı, yarım asrı aşan geleneksel yapım yöntemiyle sofralardaki yerini koruyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının önemli tatlarından çullamanın yapımı anlatıldı.

        Dulkadiroğlu Beyliği'nin ihtişamlı sofralarından günümüze uzanan Kahramanmaraş mutfağı, zengin mirasıyla dikkati çekiyor.

        Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor.

        Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor.

        Çullama tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi.

        Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:

        Malzemeler (10 kişilik)

        • 25 ince kesilmiş bastık (katlanıp içine ceviz konulmuş hali samsa da kullanılabilir)
        • 2 yumurta
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım paket kabartma tozu
        • Kızartmak için zeytinyağı

        *Şerbeti için

        • 1,5 su bardağı pekmez
        • 1 çay bardağı un

        Yapılışı

        1. Yumurta, süt, un ve kabartma tozu karıştırılır.

        2. Katı ile sıvı arası bir kıvamda harcı hazırlanır.

        3. Bu haldeyken samsa içine batırılıp çıkarılır.

        4. Kızgın yağa atılır ve kızartılır.

        5. Üzerine şerbet gezdirilip servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
        Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan 5 cami daha ibadete açıldı
        Türkiye'nin en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta yüksel...
        Türkiye'nin en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta yüksel...
        Kahramanmaraş'ın tecilli lezzeti Maraş çöreği Ramazan sofralarını süslüyor...
        Kahramanmaraş'ın tecilli lezzeti Maraş çöreği Ramazan sofralarını süslüyor...
        Bakan Çiftçi, teravih namazını Kahramanmaraş'ta kıldı
        Bakan Çiftçi, teravih namazını Kahramanmaraş'ta kıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede ailenin iftar sofrasına k...