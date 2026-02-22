MEMLEKET SOFRASI - Çullama

GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden çullama tatlısı, yarım asrı aşan geleneksel yapım yöntemiyle sofralardaki yerini koruyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının önemli tatlarından çullamanın yapımı anlatıldı.



Dulkadiroğlu Beyliği'nin ihtişamlı sofralarından günümüze uzanan Kahramanmaraş mutfağı, zengin mirasıyla dikkati çekiyor.



Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor.



Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor.



Çullama tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi.



Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:



Malzemeler (10 kişilik)



25 ince kesilmiş bastık (katlanıp içine ceviz konulmuş hali samsa da kullanılabilir)

2 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

Kızartmak için zeytinyağı

*Şerbeti için



1,5 su bardağı pekmez

1 çay bardağı un

Yapılışı

