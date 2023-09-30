Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü, Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza, belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.
Görüntülere çarpma anı ve vatandaşların bağrışmaları yansıdı.