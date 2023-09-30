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        Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:42
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        Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü, Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, belediye otobüsünün kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülere çarpma anı ve vatandaşların bağrışmaları yansıdı.

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