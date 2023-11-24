Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Çağlayancerit'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" voleybol turnuvası düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağlayancerit'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" voleybol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen turnuvaya 11 takım ve 70 sporcu katıldı.

        Bir hafta süren turnuvada Çağlayancerit İlkokulu şampiyon oldu.

        Şampiyon takıma madalya ve kupasını Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 245 bin başvuru yapıldı
        Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 245 bin başvuru yapıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta ko...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta ko...
        6 Şubat depremlerinin etkileri bilime ışık tutacak
        6 Şubat depremlerinin etkileri bilime ışık tutacak
        Zonguldak'ta batan geminin 3'üncü kaptanının ailesi umutlu bekleyişlerini s...
        Zonguldak'ta batan geminin 3'üncü kaptanının ailesi umutlu bekleyişlerini s...
        Kahramanmaraş'ta otoyol tünelinde kaza ve yangın tatbikatı
        Kahramanmaraş'ta otoyol tünelinde kaza ve yangın tatbikatı
        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı