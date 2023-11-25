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        Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi açıldı

        Hekim Birliği Sendikasının 17. şubesi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:29
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        Hekim Birliği Sendikası Kahramanmaraş Şubesi açıldı
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        Hekim Birliği Sendikasının 17. şubesi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıldı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesindeki şubenin açılış törenine, farklı illerden çok sayıda doktor katıldı.

        Sendika Genel Başkanı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, açılışta yaptığı konuşmada, sendikalarının hekimlerin özlük ve çalışma haklarının düzeltilmesi amacıyla Aralık 2021'de kurulduğunu söyledi.

        Hedeflerinin Türkiye'deki her hekime ulaşmak olduğunu belirten Doğramacı, "Hekim Birliği Sendikası, yaklaşık 26 bin üyesi ile ülkemizin en büyük hekim sendikasıdır. Şu anda 17. şubemizin açılışını yaptık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hekimler olmak üzere ülkemizdeki sağlık sistemi inşası için güzel adımlar atacağız. Asrın felaketini yaşadık. Hekimler ilk gün bir nefer gibi bir asker gibi olay yerlerine geldiler ve özveriyle çalıştılar. Buradaki hekimler aynı zamanda birer depremzede. Bunun da gözden kaçırılmaması gerekir. Özellikle Kahramanmaraş'a tekrar geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

        Açılışta, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara pasta ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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