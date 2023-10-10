Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geldi

İZZET MAZI - KKTC'de yaşayan disfaji (yutma güçlüğü) hastası emekli hemşire Melek Göler, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta olduğu ameliyat sayesinde 3 yıl sonra bardaktan su içmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaklaşık 3 yıl önce kusma şikayetiyle hastaneye başvuran ve "gastrit" teşhisi konulan 70 yaşındaki Göler'e uygulanan tedaviler sonuç vermedi.

Göler'in rahatsızlığının ilerlemesiyle su ve yemek ihtiyacı, midesine takılan beslenme tüpüyle karşılanmaya başladı.

Oğlunun telkiniyle ulaştığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilen Göler, kaybettiği yutma kabiliyetine yeniden kavuştu.

Göler, AA muhabirine, 3 yılın ardından içtiği suyun ilk defa midesine doğru gittiğini hissettiğini söyledi.

Rahatsızlığı sürecinde yaşadıklarını anlatan Göler, şöyle devam etti:

"Bu süreçte yurt içi ve dışında çeşitli merkezlere gittim ancak bir türlü doğru teşhis konulamadı. Çok zor günler yaşadım. Yediğimi, içtiğimi hep çıkardım, o şekilde yaşadım. 3 yıl sonra ilk defa mideme suyun indiğini hissettim. Hep takılıp kalıyor, aşağıya gitmiyordu. Yediklerim boğazımda birikiyordu. Oğlum internetten burayı bulmuş ve beni getirdi. Gerçekten büyük bir cerrah ve mucize bir doktor. Çok duygulandım yıllarca ben baktım hastalara şimdi bana da bakan oldu. Devletimizin ve hocamızın sayesinde 3 yıl sonra suyumu içebildim."

- "Yaptığımız endoskopik ve endominal ameliyatlar üst düzey"

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da devletin sağladığı imkanlar sayesinde hastanelerinde her türlü ileri endoskopik ve laparoskopik işlemin yapıldığını ifade etti.

Sadece Türkiye'den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden de hasta kabul ettiklerini aktaran Muhammedoğlu, internet aracılığıyla Kıbrıs'tan kendilerine ulaşan Göler'in geldiğinde yemek yiyemediğini, su içemediğini dile getirdi.

Muhammedoğlu, hastaya başka merkezlerde defalarca tahlil ve tetkik yapıldığına, botoks ve balon tedavileri uygulandığına ancak tam anlamıyla sağlığına kavuşamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastamız geldiği zaman tahlillerini yaptık, tomografisini çektik, pasaj grafisini yaptık, dışarıda manometri bulgularını yaptık. Manometrisi de vardı mide borusu (özofagus) çok geniş, kasılmalar yok, mide borusunun alt kısmı da o kadar kapalı ki gıda hatta su bile geçmiyordu. Bu durumda hastayı önce burnundan tüp takarak besledik. Birkaç gün bekledikten sonra endoskopik poem dediğimiz ameliyat için hazırlık yaparak ameliyata aldık. Ameliyat şükür başarılı geçti. Ameliyat öncesi ve sonrası pasaj grafilerini yan yana koyduğumuz zaman ameliyatın çok başarılı olduğunu görüyoruz. Hastamızın şu aşamada ameliyatının çok başarılı olduğunu görüyoruz."

Kahramanmaraş'ın "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Muhammedoğlu, "Buna rağmen hızlı bir şekilde toparlanarak, servisi hizmete açtık. Hiçbir sıkıntı olmadan devlet imkanlarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaptığımız endoskopik ve endominal cerrahi ameliyatlar çok üst düzey. Hastalarımız bizi keşfedip, 'Kahramanmaraş deprem bölgesi' demeden buradaki hizmetimizi güvenli görerek geliyor." diye konuştu.