Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde cinayet zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde cinayet zanlısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körücek Mahallesi'nde çobanlık yapan 25 yaşındaki E. A'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, cinayette kullanılan tüfeği olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılığa gizlenmiş olarak buldu.

        Ekipler, şüpheli H.M'yi yakaladı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Polis, soluk borusuna şeker kaçan Hira Nur'u 'Heimlich' ile kurtardı
        Polis, soluk borusuna şeker kaçan Hira Nur'u 'Heimlich' ile kurtardı
        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...