Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde cinayet zanlısı yakalandı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde cinayet zanlısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körücek Mahallesi'nde çobanlık yapan 25 yaşındaki E. A'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, cinayette kullanılan tüfeği olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılığa gizlenmiş olarak buldu.
Ekipler, şüpheli H.M'yi yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.