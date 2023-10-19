Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı

        Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta DEAŞ üyesi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu A.H'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan jandarma ekiplerinin, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit ettiği N.T. (18) ile G.A'nın yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğur...
        Şehit sözleşmeli onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğur...
        Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kahramanmaraş´ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı
        Kahramanmaraş´ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi y...
        Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi y...
        Kahramanmaraş´a şehit ateşi düştü
        Kahramanmaraş´a şehit ateşi düştü
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ail...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ail...