Kahramanmaraş'ta dış cephe asansöründen düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın dış cephe asansöründen düşen işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın dış cephe asansöründen düşen işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın dış cephe tadilatında çalışan S.K, boya yaptığı esnada dengesini kaybederek 10 metre yüksekteki dış cephe asansöründen düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla KSÜ Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.