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        Kahve zinciri şubesine saldırıya 4 gözaltı

        KAHRAMANMARAŞ'ta kahve zinciri şubesine pompalı tüfek ve taşla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:20
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        Kahve zinciri şubesine saldırıya 4 gözaltı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta kahve zinciri şubesine pompalı tüfek ve taşla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin zemin katındaki kahve zinciri şubesine, dün akşam saatlerinde, 1'i maskeli 4 kişi önce pompalı tüfekle ateş açtı, ardından da taşladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinin camları kırılırken, saldırganlar da kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada saldırganların kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 2'si 18 yaşından küçük olan 4 kişinin herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemezken, 2'sinin yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganlarının sorgularında kahve zincirinin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e destek olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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