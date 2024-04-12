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        Kahramanmaraş'ta kahve zincirine taşlı saldırı (2)

        VALİLİK:SALDIRGANLARDAN BİRİNİN 42 SUÇ KAYDI VARKahramanmaraş Valiliği, kahve zinciri şubesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:58
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        Kahramanmaraş'ta kahve zincirine taşlı saldırı (2)
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        VALİLİK:SALDIRGANLARDAN BİRİNİN 42 SUÇ KAYDI VAR

        Kahramanmaraş Valiliği, kahve zinciri şubesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda pompalı tüfekle de ateş açıldığı belirtilen açıklamada şüphelilerden 1’inin yakalandığı ifade edilerek şöyle denildi:

        “12 Nisan2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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