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        Afşin'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:56
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        Afşin'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Atatürk Parkında düzenlenen bayramlaşmaya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, İYİ Parti Afşin İlçe Başkanı Mehmet Taşkale, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Milletvekili Mehmet Şahin, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bayram coşkusunu hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Afşin'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramları Rabbim nasip etsin." dedi.

        Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Afşin tarihinde böyle bir bayramlaşma yaşanmadı. Her görüşten arkadaşlarım var burada. Allah'a hamdolsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, Rabbim daim etsin. Bu beraberlikten güçlü bir Afşin, güzel bir Afşin, çalışkan bir Afşin, Kahramanmaraş'ın yıldızı bir Afşin çıkacağından hiçbir kuşkum yok." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edildi, vatandaşlarla bayramlaşma yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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