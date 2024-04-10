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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: İnşallah sonraki bayramlarda ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz

        KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, "Asrın felaketini yaşamış ilimizde hala sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:00
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: İnşallah sonraki bayramlarda ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz
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        KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, “Asrın felaketini yaşamış ilimizde hala sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Konutlarımızın büyük bölümünü teslim ettik. Daha teslim edeceklerimiz var ama canla, başla çalışıyoruz. İnşallah sonraki bayramlar geldiği zaman belki ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz” dedi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı. Milli İrade Meydanı'ndaki programa Vali Ünlüer ve protokol üyeleri, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

        Bayramlaşma programına vatandaşların yoğun katılım göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Ünlüer, "Vatandaşımız ne zaman birlik ve beraberlik olacağını çok iyi biliyor. Böyle zamanlarda da birlik ve beraberliğine çok önem veriyor. Hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Hem depremin birinci yılı. Asrın felaketini yaşamış ilimizde hala sorunlarımızı onları çözmeye çalışıyoruz. Konutlarımızın büyük bölümünü teslim ettik. Daha teslim edeceklerimiz var ama canla, başla çalışıyoruz. İnşallah sonraki bayramlar geldiği zaman belki ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz inşallah. Ben bu bayramlarda vesile kılarak bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum" dedi.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise bayramların Allah'ın Müslümanlara ikram ettiği özel günler olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Gazze ve Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin zulümlerinin sona ermesini, onların da bayramlar gibi bayram kutlamasını Allah'tan diliyorum. Kahramanmaraş'ımız bir deprem yaşadı. Asrın felaketi, aslında asırların felaketi. Bunun üstesinden gelmesini de bilecektir inşallah. Cenabıallah öneticilerimize, yeni seçilen sayın başkanımıza yardımcı olsun. Bizler de bakanlığımız olarak, bakanlığımızın buradaki birimleri olarak her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise depremler nedeniyle geçen yıl Ramazan Bayramı'nın zor şartlar altında kutlandığını ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun her geçen gün devlet millet kaynaşmasıyla birlikte şehrimizi daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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