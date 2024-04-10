Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekiler, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

        Polat, buradaki konuşmasında, bayramların birlik, beraberlik ve sılayırahmin yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

        Allah'ın Müslümanlara ikram ettiği özel bu özel günlerde öncelikle Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yaşatılan zulümlerinin sona ermesi için dua ettiklerini aktaran Polat, "Kahramanmaraş'ımız bir deprem yaşadı. Asrın felaketini hatta asırların felaketini yaşadı. Bunun üstesinden gelmesini de bilecektir inşallah. Allah yöneticilerimize, yeni seçilen sayın başkanımıza yardımcı olsun. Bizler de bakanlığımız ve buradaki birimleri olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız." dedi.

        Vali Mükerrem Ünlüer de 6 Şubat depremlerinin ardından buruk da olsa bir bayramı daha idrak ettiklerini belirtti.

        Ramazan süresince sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Ünlüer, "Vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Asrın felaketini yaşamışız, onun daha birinci yılındayız. Hem Gazze'de olan olaylar, katliamlar, bizim bayram sevincimizi hüzne boğuyor. Buna rağmen bir yıl sonra burada önemli işlerin yapıldığını görüyoruz. Allah'a çok şükür vatandaşlarımızla beraber mahşeri bir kalabalıkla beraber bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bir bayramı daha birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde karşıladıklarını söyledi.

        Bayramı geçen sene çok daha zor şartlarda geçirdiklerini hatırlatan Görgel, şunları kaydetti:

        "Allah'a şükürler olsun her geçen gün devlet-millet kaynaşmasıyla şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz. Tabi ki bayramlarımız artık bundan sonra buruk. Çünkü 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız, canlarımız hep aklımızda ve kalbimizde. Onları anarak bayramları yaşıyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanları cennet olsun deprem şehitlerimizin."

        Programa, Kahramanmaraş milletvekilleri AK Partili Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, MHP'li Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partili İrfan Karatutlu ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Kazakistan'da sel felaketi
        Kazakistan'da sel felaketi
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        Uzun elyaflı pamuk tohumu projesi yurt dışına bağımlılığı azaltacak
        Uzun elyaflı pamuk tohumu projesi yurt dışına bağımlılığı azaltacak
        Kahramanmaraş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi
        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi
        Kahramanmaraşlı depremzede vatandaşlar bayram alışverişini tarihi çarşıda y...
        Kahramanmaraşlı depremzede vatandaşlar bayram alışverişini tarihi çarşıda y...
        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde bayram hazırlığı
        Kahramanmaraş'taki geçici barınma merkezlerinde bayram hazırlığı
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den, kutlama çiçeği yerine...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den, kutlama çiçeği yerine...