Kahramanmaraş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.K'nın (34) saklandığı adresi tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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