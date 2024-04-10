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        Kahramanmaraş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:58
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        Kahramanmaraş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.K'nın (34) saklandığı adresi tespit etti.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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