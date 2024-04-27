İMO Şube Başkanı Çak: Depremin simgesi binamız ayakta kalmaya devam etmeli

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, rezerv alana girdiği için yıkılacak binalardan İMO Kahramanmaraş Temsilciliği binasının yıkıntıların arasında ayakta kalarak depremin simgesi haline geldiğini belirterek, “Bir kanıt ve simge niteliğindeki binamız şimdi yok edilmeye, unutturulmaya, toplum hafızasından silinmeye çalışılıyor. Binamız; yok edilmek yerine, deprem dirençli binalar yapılabilir gerçekliği unutulmasın, diye ayakta kalmaya devam etmelidir” dedi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın merkezinin yeniden tasarlanması için hazırlanan plan kapsamında rezerv alana giren binalardan biri de İMO Kahramanmaraş Temsilciliği binası. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in rezerv alandaki binaların yeni tasarıma uymaması nedeniyle hasarsız da olsa yıkılacaklarını açıklamasının ardından İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak ve yönetim kurulu üyeleri kente geldi. Çak ve üyeler, Kahramanmaraş temsilciliğinde bir araya geldi.

‘SİMGE NİTELİĞİNDEKİ BİNAMIZ TOPLUM HAFIZASINDAN SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR’ Burada açıklama yapan Başkan Çak, İMO binasının 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremi de hasarsız atlatarak depremin simgesi haline geldiğini söyledi. Binanın rezerv alanına alınmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Çak, “İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcilik Binası, bu büyük yıkımın ortasında, sağlam bina yapabiliriz umudunu simgeleyerek ayakta kaldı. Tek bir çatlak bile oluşmadı. Yıkıntıların ortasında hasar almadan ayakta duran binamızın fotoğrafı, ulusal ve uluslararası basında yer alarak, binamız bir simgeye dönüştü. Bir kanıt ve simge niteliğindeki binamız şimdi yok edilmeye, unutturulmaya, toplum hafızasından silinmeye çalışılıyor. Binamız; yok edilmek yerine, deprem dirençli binalar yapılabilir gerçekliği unutulmasın, diye ayakta kalmaya devam etmelidir. İMO binası bugün, rezerv alan ve yeni imar planı uyarınca başlatılan çok sayıda inşaatın arasında kalmış durumda. Hafif hasar bile almayan binamız, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Rezerv alan planlarında İMO binası yok. Vaziyet planında hizmet binamızın yer almaması, yıkılacağının bir işareti mi? Ama sessizlik devam ediyor; tapu üzerinde şerh bulunmadığı gibi bize herhangi bir bildirim de yapılmadı” dedi.

‘REZERV ALAN, VATANDAŞIN MÜLKİYET HAKKINA GASP OLARAK İŞLETİLMEKTE’ Yeni vaziyet planında İMO binasının yol olarak göründüğünü ancak yanındaki caminin planda yer aldığını söyleyen Hıdır Çak, “Anlaşılan o ki; korunması ve örnek gösterilmesi gerekirken, bir hafıza bilinçli olarak yok edilmek isteniyor. Rezerv alan ilanı, pek çok vatandaşımızın mülkiyet hakkına gasp olarak işletilmektedir. Tasarıma uygunluk gerekçesiyle vatandaşlarımız bir günde gelen tebligatlarla evlerinden olmaktadır. Bu tasarım uygunluğundan ziyade, masa başında verilen ‘Ben yaptım, yaparım’ anlayışıyla verilen kararlarla, mülkiyet ve barınma hakkının tek kelimeyle insan haklarının ihlal edilmesidir. Ayrıca kentsel tasarımın, binamız yerinde korunarak tekrar düzenlenmesi, ekonomik açıdan da en doğru karar olacaktır. Bu bir çağrıdır. İMO binamızı yıkma düşüncesine sahip olanlar bu kararlarından hızla vazgeçsin. En ufak bir hasarı bile olmayan İMO binamızı yıktırmayacağız” diye konuştu.