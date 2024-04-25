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        Kahramanmaraş'ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan genç ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:41
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        Kahramanmaraş'ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan genç ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kızılcaoba Mahallesi'nde, polis olan babasının silahını alan 16 yaşındaki T.T, henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi Ruşen Sina T'yi (21) kafasından yaraladı.

        Ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan Ruşen Sina T, müdahale rağmen hayatını kaybetti.

        Ruşen Sina T'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'da toprağa verildi.

        Zanlı T.T. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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