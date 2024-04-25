Kahramanmaraş'ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan genç ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan genç ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kızılcaoba Mahallesi'nde, polis olan babasının silahını alan 16 yaşındaki T.T, henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi Ruşen Sina T'yi (21) kafasından yaraladı.
Ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Ruşen Sina T, müdahale rağmen hayatını kaybetti.
Ruşen Sina T'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'da toprağa verildi.
Zanlı T.T. ise gözaltına alındı.
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