Kahramanmaraş'ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü

Burada tedavi altına alınan Ruşen Sina T, müdahale rağmen hayatını kaybetti.

Kızılcaoba Mahallesi'nde, polis olan babasının silahını alan 16 yaşındaki T.T, henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi Ruşen Sina T'yi (21) kafasından yaraladı.

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